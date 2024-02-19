На Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую пусковую установку дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций.
Как отмечается, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".
"Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотный авиационный комплекс БпАК уничтожены", - информируют в Силах спецопераций.
Война в Украине - ситуация на фронте
Украинские Силы обороны активно уничтожают живую силу врага и технику. В частности, авиация и зенитно-ракетные войска ежедневно наносят удары по позициям врага, скоплению вооружения, складам БП, центрам наблюдений и т.д. В последние дни уничтожено, в том числе 6 вражеских боевых самолетов. Так, сегодня утром силы ПВО сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
А в предыдущие два дня наши Силы обороны уничтожили еще 4 российских боевых самолета. Так, 17 февраля на восточном направлении фронта уничтожили сразу три самолета российских оккупантов – один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. на следующий день Генштаб отчитался о сбитии еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34.