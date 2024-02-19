Вместе с пусковой установкой уничтожены контейнеры для хранения беспилотных авиационных комплексов.

На Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую пусковую установку дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Как отмечается, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".

"Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотный авиационный комплекс БпАК уничтожены", - информируют в Силах спецопераций.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские Силы обороны активно уничтожают живую силу врага и технику. В частности, авиация и зенитно-ракетные войска ежедневно наносят удары по позициям врага, скоплению вооружения, складам БП, центрам наблюдений и т.д. В последние дни уничтожено, в том числе 6 вражеских боевых самолетов. Так, сегодня утром силы ПВО сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

А в предыдущие два дня наши Силы обороны уничтожили еще 4 российских боевых самолета. Так, 17 февраля на восточном направлении фронта уничтожили сразу три самолета российских оккупантов – один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. на следующий день Генштаб отчитался о сбитии еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34.

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