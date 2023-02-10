Захватчики угрожают людям "последствиями".

На левом берегу Херсонской области российские захватчики проверяют, перевели ли местные жители гаджеты на "российское время".

По данным Центра национального сопротивления если у украинцев стоит в телефоне время по Киеву, то их предупреждают о "последствиях" и заставляют его изменить. Также российские солдаты говорят, что скоро наказание за наличие украинского времени станет жестче.

"Враг и ранее совершал обыски и проводил усиленную проверку местных на блокпостах, но проверка часов – это уже ноу-хау от оккупантов", - сообщают в ЦНС.

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Они отмечают, что эти мероприятия в очередной раз показывают, что местные жители не поддерживают российскую оккупацию. "Центр национального сопротивления призывает не подвергать себя опасности из-за таких мелочей, и помнить, что вскоре для всего юга наступит киевское время", - говорится в сообщении.

Проверка телефонов оккупантами

Как известно, российские захватчики систематически проверяют телефоны украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в Мариуполе оккупанты ищут в телефонах школьников подписки на проукраинские группы и якобы "нацистскую" символику.

Подобные проверки проводят и в Луганской области. Там учителя-коллаборанты ищут в гаджетах доказательства проукраинской позиции.

Осенью сообщалось, что захватчики ищут в телефонах детей и родителей приложение украинской онлайн школы.

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