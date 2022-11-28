Россияне сейчас обстреливают Херсон с левого берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей.

Несмотря на освобождение Херсона украинскими войсками 11 ноября, этот город продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии.

Как сообщают в британской разведке, Херсон уязвим, поскольку остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем.

Там напомнили, что 24 ноября из-за российского обстрела погибли 10 человек, а 26 ноября в регионе было зафиксировано 54 обстрела.

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Отмечается, что российские оккупанты сейчас ведут огонь с левого берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей.

"Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 "Град"", - считают в британской разведке.

Освобождение Херсона - что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован россиянами в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим, и уже через несколько дней он посетил освобожденный город.

После выхода из Херсона россияне начали регулярно его обстреливать. Так, 24 ноября они обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку. 26 ноября русские нанесли 54 удара по территории Херсонской области. В результате они убили 1 человека и ранили еще 2, включая ребенка.

Тем временем, 26 ноября в Херсоне энергетики восстановили электроснабжение. Ремонтные работы продолжались около недели. В этот же день электроэнергию подали на главную канализационную станцию и очистные сооружения. А 27 ноября свет начал появлятся в домах жителей города. По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, электроснабжение в Херсоне уже восстановлено для 17% бытовых потребителей.

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