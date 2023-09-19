Погибший Андрей Тарчинский был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после оккупации Крыма в 2014 году пошел в армию добровольцем.

В Херсоне в результате российского обстрела погиб полицейский Андрей Тарчинский, который был добровольцем и прошел Иловайский котел.

Он был миротворцем в Боснии и Герцеговине, а также в Косово, сообщили в Нацполиции.

После оккупации россиянами Крыма в 2014 году Тарчинский записался добровольцем в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котел.

Видео дня

"Там вместе с побратимами прошел Иловайский ад, когда спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения", - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители вспоминают Тарчинского как человека "с большим благородным сердцем" и отмечают, что его гибель - "тяжелая и мучительная потеря для всей полиции".

Российские обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона из артиллерии. В частности, враждебный снаряд разорвался вблизи троллейбуса с пассажирами, двое из них получили ранения, их госпитализировали. Также в результате удара погиб старший сержант полиции, который находился рядом с троллейбусом.

Кроме того, из-за атаки загорелось складское здание. Сейчас спасатели тушат пожар площадью около 1 тыс. кв. м.

Вас также могут заинтересовать новости: