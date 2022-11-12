Он подчеркнул, что сейчас для россиян критически важна, прежде всего, Донецкая область.

После выхода российских оккупантов из правобережья Херсонщины десятки тысяч путинских военных могут усилить другие группировки врага на территории Украины, в частности на Донецком направлении.

И хотя о переломе в войне речь пока не идет, вероятно, она перейдет в менее активный зимний режим с предложениями о переговорах, пока дороги снова не станут пригодными для передвижения тяжелой техники, заявил в интервью Оbozrevatel военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, уже весной может начаться новая активная фаза войны, но лишь в том случае, если у России будут необходимые ресурсы.

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"Нельзя сказать, что сейчас война входит в переломную фазу. Скорее, на зиму, к весне она перейдет в позиционную фазу. Россияне будут пытаться предлагать какие-то переговоры, опираться на определенные страны Европы, которые "устали от войны". Кроме того, если россияне выводят войска планово, потерь у них не будет, и они получат подкрепление для собственных сил. А за зиму смогут накопить резервы, в частности путем подготовки мобилизованных. Подбросят на фронт снарядов, военной техники. Поэтому можно ожидать нового обострения весной. Если у российской армии будут потери, и они будут огромные, тогда пойдут на переговоры. Но говорить о том, что это переломный момент, я бы не стал", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас для россиян критически важна, прежде всего, Донецкая область. Потому что одной из задач этой войны они озвучивают выход на административные границы Донецкой области.

"Поэтому, вероятнее всего, они усилят то направление – Бахмутский, Авдеевский. Там, где оккупационная армия сейчас проводит наступательные операции и где им позарез нужны новые силы и ресурсы. То есть в любом случае – Запорожье или что-то другое для них не столь интересное. В приоритете у них именно Донецкое направление", - отметил Жирохов.

Поэтому, по мнению Жирохова, у россиян теперь будут проблемы с логистикой

"Крымский мост функционирует неполноценно. Дорога, которая идет через Бердянск, через Мариуполь и дальше на Россию, – в зоне огневого поражения. Но говорить о начале операции по освобождению Крыма пока рано". - подчеркнул Жирохов.

Война в Украине: Херсон

Сегодня, 11 ноября, после 256 дней оккупации ВСУ зашли в Херсон, а над зданием администрации Херсонщины вновь появились украинские флаги.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 февраля "историческим днем", поскольку сегодня Украина возвращает Херсон.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уход российских оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

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