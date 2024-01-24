Разведывательная группа попала в засаду, когда возвращалась на подконтрольную Украине территорию.

В августе 2023 года украинская разведывательная группа проникла на территорию Российской Федерации. Они уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и вывели из строя еще два.

Об этом сообщается в "Галерее Героев" на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, где размещена информация о Герое Украины Олеге Бабий, который погиб во время возвращения с этого задания.

Так, Бабий вместе с товарищами преодолел пешком более 600 километров по территории российских захватчиков. В глубоком тылу разведчики уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя.

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30 августа, возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими оккупантами. Подполковник Бабий получил смертельное ранение, прикрывая отход своих побратимов.

Что известно о Герое:

Разведчик с первых дней полномасштабной войны организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. На его счету - девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать спецмероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ВОТ и в тылу, а также обнаружение до 70 важных стратегических объектов оккупантов.

Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия, удалось дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить важные объекты и элементы критической инфраструктуры.

За свой героический подвиг его посмертно наградили званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда". У мужчины осталась жена и двое маленьких детей - младшей доченьке на время смерти отца исполнился всего год.

Атака на авиабазу "Сольцы": что известно

Напомним, 19 августа оккупанты заявили об атаке БПЛА на военный аэродром Сольцы в Новгородской области. Российское Минобороны отчитывалось о пожаре, в результате которого был поврежден один самолет.

Эксперты же считали, что количество поврежденных самолетов может быть больше. Сообщалось, что в результате этой операции оккупантам пришлось переместить свои самолеты на аэродром Оленья в Мурманской области.

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