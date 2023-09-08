По словам Скибицкого, даже сами россияне признают, что украинская разведка работает точечно по объектам, которые обеспечивают возможность России вести войну.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины определило список стратегических объектов РФ, подлежащих уничтожению. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Мы работаем методично, мы определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это имеются в виду военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса, который обеспечивает изготовление ракет, беспилотников, а также это объекты, которые касаются обеспечения логистики группировок войск РФ, действующих на нашей территории. Поэтому целей у нас много. Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ, чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут изготавливать военную продукцию", - отметил он.

По словам Скибицкого, даже сами россияне признают, что украинская разведка работает точечно по объектам, которые обеспечивают возможность России вести войну.

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Он также проинформировал, что для этих целей Украина использует все имеющиеся средства.

"Этот комплексный подход заключается в том, что это не только беспилотники. Это и ракетные системы, и соответствующие агентурные единицы, которые действуют в том числе на территории РФ. Потому что это подход, который позволяет применить различные методы и достичь поставленной цели", - сказал он.

Атаки на стратегические объекты в РФ

19 августа стало известно об атаке дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. В Минобороны РФ заявили, что в результате пожара повреждение получил один самолет.

В конце августа на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

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