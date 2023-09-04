Эти операции стали возможными благодаря старому советскому оружию.

В декабре 2022 года украинские силы впервые дотянулись до российских авиабаз в глубоком тылу оккупантов – яркие "фейерверки" видели на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево".

Как говорится в ленте ГУР МО "Сбитые летчики России", эти операции стали возможными благодаря старому советскому оружию – дрону советского производства Ту-141"Стриж".

"В воздухе охота за ракетоносителями пока невозможно. Они делают пуски оттуда, откуда до цели обычно более тысячи километров", – отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Учитывая эти обстоятельства, в военной разведке решили, что если ликвидировать вражеские ракетоносители в воздухе невозможно, надо сделать это на земле.

"В декабре 2022 года были проведены две операции. 5 декабря военная авиабаза "Дягилево" в Рязанской области была атакована старым, еще советского производства дроном Ту-141 "Стриж", снаряженным взрывчаткой. Ударом были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, грузовик-авиазаправщик. ... Шестеро российских военных тогда погибли, 11 были ранены. Чуть позже под утро на другую базу дальней авиации в городе Энгельс Саратовской области так же прилетел "Стриж". ... Повреждены были два ракетоносителя Ту-95. И "Дягилево", и "Энгельс" – более полутысячи километров от украинской границы. Впервые наши дотянулись так далеко", – рассказали в разведке.

Удары по аэродромам "Энгельса" и "Дягилево"

В начале декабря 2022 года на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одном в Курской области произошли взрывы. Тогда глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекал, что это может быть испытанием нового украинского БПЛА, однако тип оружия, с помощью которого были атакованы российские аэродромы, до сих пор не раскрывали.

В результате атаки на авиабазе "Энгельс" два стратегических бомбардировщика Ту-95 были повреждены. А с аэродрома "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м.

В украинской разведке после атак по аэродромам заявляли, что за все, что происходит на территории государства-агрессора, отвечает правительство государства-агрессора. А аналитики подчеркивали, что эти атаки показали, насколько слабой является российская система противовоздушной обороны.

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