При фиксации последствий от попаданий ударных беспилотников найдены новые доказательства.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о происхождение дронов, которыми армия РФ атакует Украину. Возможно, враг занялся их модернизацией.

Об этом Гуменюк заявила во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса". По ее словам, во время обстрелов Украины враг пытается использовать линию государственной границы, как своеобразный останавливающий аспект для Сил обороны.

То есть, захватчики надеются, что украинские защитники не будут сбивать, например, дроны.

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"Но цивилизованные страны, которые осведомлены об общей ситуации, понимают, что в условиях войны, страна, которая защищается, пытается сохранить жизнь своих граждан", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что Кремль пытается спровоцировать конфликт между Украиной и ее соседями - с Польшей, Молдовой, Румынией.

Украинские специалисты неоднократно фиксировали, что такие дроны-убийцы, которые уже "прилетали" в Одесскую область, были как иранского производства (они имели соответствующую маркировку) так и российского, уточнила спикер.

"Очевидно, это щегольство собственным производством, когда они (армия РФ - УНИАН) используют именно те буквы российской азбуки, которых больше нет в других азбуках. И они пытаются подчеркнуть, что это их собственное производство", - сказала она.

Спикер добавила, что, по некоторым данным, захватчики будут работать над уменьшением акустического эффекта дронов.

"Кроме того, исходя из анализа траектории движения дронов, можем говорить об очевидном вмешательстве в GPS-навигацию, но пока это исследуется. Пока мы не можем сказать о каких-то радикальных изменениях", - рассказала Гуменюк.

Она также прокомментировала атаки на остров Змеиный, в частности, удары управляемыми авиабомбами, к которым прибегает РФ. Гуменюк считает, таким образом российские военные пытаются продемонстрировать свое господство на Черном море. Противник реализует такие атаки, осознавая, что ВСУ имеют преимущество в воздухе. Он стремится таким образом "скрыть" тот факт, что корабли Черноморского флота не способны приблизиться к острову без немалых рисков получить удар.

РФ, вероятно, использует модифицированную GPS-навигацию против Украины

Напомним, сегодня ночью враг нанес очередной Дроновой удар по Подунавью. В частности, противник применил пуски с разных направлений, чтобы истощить украинскую ПВО и проложить маршруты к "целям". Российские оккупанты использовали территорию временно оккупированной Херсонщины для следования по определенным направлениям, меняли и усложняли траекторию. Возможно, речь идет о модифицированной системе GPS-навигации, или, наоборот, она дает сбой.

Вследствие атаки РФ есть попадание по портовой инфраструктуре Одесской области - повреждено зернохранилище. Также из-за удара по жилым домам ожоги получила пожилая женщина.

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