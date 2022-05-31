По данным Министерства финансов, ежемесячно дефицит государственного бюджета составляет 5 млрд долларов.

Государственный бюджет лишь на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети - это международная грантовая и кредитная помощь.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, помощь партнеров - сейчас важнейший источник для госбюджета.

"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный - это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств", - отметил Марченко.

Напомним, по данным премьер-министра Дениса Шмигаля, бюджетный дефицит Украины из-за войны составляет пять миллиардов долларов ежемесячно.

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