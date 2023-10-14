Украинские воины мощно отработали по российским оккупантам на Бахмутском направлении.
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, эффективно отработали подразделения аэроразведки и артиллерии.
"На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы. Наша разведка и артиллерия работают слаженно. На видео аэроразведчиков 30-й ОМБр - ночные удары бригадных САУ и пушек соседних подразделений по наступающему врагу. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы", - отметил Сырский.
На кадрах видно, как артиллерия точечно уничтожает российские позиции и склады с боеприпасами. Результат атак фиксировали "птички" с воздуха.
Война в Украине - последние новости
Российские захватчики начали активно пытаться захватить город Авдеевка Донецкой области (Авдеевское направление) и терпят провалы. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 970 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники. В том числе почти 60 вражеских танков, бронированных машин и единиц артиллерии.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 286 тысяч 890 своих военных и более 40 тысяч единиц техники и вооружения.