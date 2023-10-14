Оккупанты напрасно надеются, что их ночные маневры останутся незамеченными.

Украинские воины мощно отработали по российским оккупантам на Бахмутском направлении.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, эффективно отработали подразделения аэроразведки и артиллерии.

"На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы. Наша разведка и артиллерия работают слаженно. На видео аэроразведчиков 30-й ОМБр - ночные удары бригадных САУ и пушек соседних подразделений по наступающему врагу. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы", - отметил Сырский.

На кадрах видно, как артиллерия точечно уничтожает российские позиции и склады с боеприпасами. Результат атак фиксировали "птички" с воздуха.

Война в Украине - последние новости

Российские захватчики начали активно пытаться захватить город Авдеевка Донецкой области (Авдеевское направление) и терпят провалы. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 970 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники. В том числе почти 60 вражеских танков, бронированных машин и единиц артиллерии.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 286 тысяч 890 своих военных и более 40 тысяч единиц техники и вооружения.

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