Россия за сутки на Лимано-Купянском направлении потеряли почти 400 оккупантов, поделились в украинской армии.

Продолжается война в Украине, и сейчас самым горячим участком на Лимано-Купянском направлении остается полоса фронта вблизи населенного пункта Терны.

Об этом сказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" - офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он отметил, что противник подтягивает резервы к Тернам и пытается занять оборону по рубежу реки Черный Жеребец. "Все внимание его приковано именно туда", - подчеркнул Евлаш.

По его словам, вблизи Купянска и Синьковки враг уменьшил свою активность - он и дальше продолжает обстреливать, атаковать, однако количество этих обстрелов и атак в последнее время несколько снизилось. "Сейчас они основное внимание уделяют укреплению позиций, перегруппировке, подготовке для дальнейшего наступления", - сообщил Евлаш.

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При этом рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты провели 725 обстрелов на Лимано-Купянском направлении. "Враг использовал авиацию, в частности, Су-25, Су-35, применял УАБы, от двух до шести управляемых авиабомб мог запускать одновременно, а также были применены дроны, которыми нанес 29 ударов по позициям Вооруженных сил Украины", - рассказал Евлаш.

По его словам, произошло 11 боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано почти 400 оккупантов и еще 138 единиц вооружения и военной техники противника. "60% техники противник теряет на подходах еще до рубежей развертывания, поэтому преимущественно стараются высаживаться свою пехоту как можно дальше, чтобы не терять свою технику", - отметил он.

Когда началась война на Донбассе, и что надо знать сейчас

На востоке Украины боевые действия начались еще в 2014 году, когда россияне вторглись на Донбасс и поддержали боевиков, которые объявили о создании так называемых "ЛДНР". Позже - 24 февраля 2022 года, россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня уже 729 день с его начала.

На Донбассе не прекращается огонь. Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в течение 21 февраля, на фронте произошло 64 боевых столкновения. На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области. Силы обороны отразили шесть атак. Еще два штурма сдержали на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.

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