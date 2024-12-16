Там были тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

Уничтожен склад вражеских боеприпасов возле села Маркино в Донецкой области. Источники в Службе безопасности Украины сообщили УНИАН детали спецоперации, которая проведена на днях.

"Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщил источник в СБУ.

Отметил, что там были тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

"В результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом", - сообщил источник.

Удары по важным объектам оккупантов

Как сообщал УНИАН, вражеские склады Силы обороны и спецслужбы уничтожают не только на оккупированных территориях Украины, но на территории России. В частности, в сентябре этого года Силы обороны Украины нанесли удары по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский.

По данным Генштаба ВСУ, "Тихорецк" входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одной из ключевых в логистической системе российских войск.

Отмечалось, что в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Также указывалось, что по 23-му арсеналу ударили бойцы СБУ, были пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов.

Вас также могут заинтересовать новости: