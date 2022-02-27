РФ пытается поколебать веру в украинские силы, подчеркнул чиновник.

Информация о том, что в Харьковской области задержали 302-й украинский зенитный полк - это фейк России.

Противник пытается поколебать веру в украинские силы, но ничего не удастся, написал глава Харьковской ОДА Олег Синегубов в Telegram.

Чиновник подчеркнул, что ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие.

"...Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!..", - подчеркнул Синегубов.

Ранее Олег Синегубов сообщил, что российским войскам удалось прорваться в Харьков. По состоянию на утро 27 февраля в областном центре продолжались бои.