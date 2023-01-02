Российская топ-чиновница занималась внедрением рублевой зоны на украинских территориях.

Правоохранители сообщили о подозрении председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной из-за внедрения "рублевой зоны" в оккупированных районах Украины. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

"СБУ собрала доказательства участия председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что именно Набиуллина дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений.

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Также она помогала местным оккупационным администрациям РФ блокировать обращение гривни.

"Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможной инкассацию украинской валюты", – говорят в СБУ.

Полученные таким образом рублевые поступления в бюджет РФ были направлены на финансирование нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

Главу Центробанка России подозревают по ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия представителя власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с целью незаконного изменения границ Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям. Санкция статьи – вплоть до пожизненного заключения.

В СБУ отметили, что сейчас решается вопрос об объявлении фигурантки в международный розыск.

Рублевая зона на оккупированных территориях

На всех захваченных территориях Украины российские оккупанты предпринимали попытки ввести рублевую зону и вытеснить гривну из оборота. Если в Крыму это удалось сделать полностью, а в ОРДЛО почти полностью, что на остальных территориях – лишь частично.

Так, о планах внедрения рубля как платежного средства на свеже захваченных территориях стало известно еще в марте. В конце апреля – начале мая этот процесс стартовал.

Однако даже в конце октября на тогда еще оккупированных территориях Херсона и правобережья Херсонской области коллаборантам приходилось угрожать населению депортациями за отказ пользоваться рублями.

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