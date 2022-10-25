Жители оккупированной территории "будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", утверждает коллаборант.

Оккупационная "администрация" Херсона пригрозила жителям региона ответственностью "по законам военного времени" и "выдворением" за отказ принимать российские рубли.

Как заявил так называемый "замглавы администрации" региона Кирилл Стремоусов, Херсон якобы "никто не сдает и сдавать не собирается".

В связи с этим Стремоусов раздал рекомендации и пригрозил всем, "кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области", "выдворением" на подконтрольные Украине территории.

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"Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", — заявил коллаборант.

Попытка аннексии Херсонской области: что стоит знать

В конце сентября российские оккупанты провели так называемый референдум в 4 временно оккупированных областях Украины. В Херсонской области – о провозглашении независимости области и ее вхождении в состав Российский Федерации.

5 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Субъекты федерации" также получили своих "глав". "Губернатором" Херсонской области стал коллаборант Владимир Сальдо.

При этом в Кремле так и не смогли определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Враг проводит принудительную паспортизацию жителей оккупированных территорий, а в мае ввели в полноценный оборот рубль.

С августа на южном направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Как сообщалось, к 21 октября ВСУ освободили уже более 80 населенных пунктов в Херсонской области.

В настоящее время оккупанты проводят "эвакуацию" населения с правого берега оккупированной Херсонской области на левый, а также обустраивают линии обороны, выводят наиболее боеспособные подразделения и готовятся к уличным боям. 19 октября на временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты ввели "военное положение".

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