Украинского военного пытались спасти медики, но он умер в ходе эвакуации.

Снайпер оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе смертельно ранил украинского военного.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

"Сегодня, 11 февраля, около 9:30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - говорится в сообщении.

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Украинской стороной Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - отметили в ТКГ.

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Автор: Виталий Саенко