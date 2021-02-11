Снайпер оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе смертельно ранил украинского военного.
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.
"Сегодня, 11 февраля, около 9:30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - говорится в сообщении.
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Украинской стороной Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - отметили в ТКГ.
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