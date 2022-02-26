Как не допустить продвижения российской техники в Украине / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Генеральный штаб Украины дал срочные разъяснения по недопущению продвижение танков и бензовозов РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.
Так, с целью недопущения продвижения врага по территории Украины надо следовать следующим правилам:
- Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. "Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива - нет техники", - сказано в сообщении.
- Если видите, что колонна зашла в лесополосу - валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
- Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его... новый вырастет на костях оккупанта!!!
- У кого в наличии экскаваторы, обкапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!
- Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее - по обстановке.
- Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг - нет. Если спрашивают, где находимся - проявите фантазию, дезинформируйте врага.
- Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и тому подобное. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым образом.
- Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!