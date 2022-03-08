Он является уроженцем города Чугуев Харьковской области.

Генерал-майору РФ Олегу Маковецкому, который отдавал приказы бомбить Харьковскую область, заочно сообщено о подозрении.

Как информирует Харьковская областная прокуратура, уроженцу города Чугуев Харьковской области, командующему одной из армий военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ, генерал-майору заочно сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что указанный генерал-майор отдавал преступные приказы о массовой бомбардировке Харькова и Харьковской области, в том числе, авиабомбами "ФАБ-500".

"В результате указанных действий уроженца Чугуева погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учреждения образования и общежития", - говорится в сообщении прокуратуры.

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