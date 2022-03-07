Погибших на месте не обнаружено.

В результате бомбардировки Харьковского бронетанкового завода ранен работник предприятия.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, нападение произошло около 10:50 7 марта.

"Враг осуществил авиационный удар и удар из реактивной системы залпового огня. Один рабочий предприятия получил ранение. Его госпитализировали. Разрушены и получили значительные повреждения корпуса цехов", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыли спасатели и полиция. Они проверили территорию и задокументировали факт преступления. Погибших на месте не обнаружено.

Как ранее сообщал УНИАН, Харьковщину приказывает бомбить генерал-майор РФ родился в Чугуеве. Командование "сдал" один из пленных оккупантов во время допроса.

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