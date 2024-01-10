На полуострове усилили патрули.

Российские захватчики продолжают готовиться к обороне оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В своем Telegram-канале они публикуют несколько фотографий с территории полуострова. Партизаны пишут, что фиксируют системную подготовку к возможному наступлению Украины на протяжении месяцев. Захватчики создают огневые точки, сооружают новые фортификационных сооружения и укрепляют старые, а также создают "территориальную оборону" и усиливают патрули.

"Оккупанты всерьез воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову. Лишь 65 километров отделяют их к цели. "АТЕШ" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт", - добавили партизаны.

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Как сообщал УНИАН, 4 января российские захватчики заявили о ракетной атаке на полуостров, назвав ее самой массированной за последнее время.

Выяснилось, что украинские силы поразиди командный пункт соединения российских войск возле Севастополя. Также партизаны сообщали об ударе по воинской части в Евпатории.

Уже вечером стало известно, что Крым оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты писали, что сбили несколько десятков воздушных целей.

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