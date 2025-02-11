Эксперт сравнил это с подрывом пейджеров в Ливане.

Российские оккупационные войска получили по "гуманитарной линии" начиненные пластидом FPV-очки, которые детонируют при включении.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на представителя АО "НПП", занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования. По его словам, мужчина передал им партию FPV-очков Skyzone Cobra X v4, при включении которых осуществлялся подрыв.

Один из провоенных Telegram-каналов сообщил, что российские захватчики заявляют о многочисленных случаях поставки таких очков волонтерами. Они якобы не знают об этом:

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"В очках установлены самодельные взрывные устройства с 10-15 граммами пластичного взрывчатого вещества. Детонация происходит при включении очков. Все коробки упакованы, но имеют неявные признаки вскрытия".

Военный эксперт и преподаватель международных отношений в Сассекском университете Великобритании Мэтью Форд в комментарии Business Insider сравнил эту атаку с массовым подрывом пейджеров в Ливане. По его мнению, целью этой операции является торможение поступления волонтерской помощи на фронт - оккупантам придется тщательно проверять все, что им передают.

Отмечается, что Skyzone поставляет свою продукцию как российским, так и украинским компаниям. Cobra X v4 можно приобрести на Amazon за 324 доллара.

Взрывы пейджеров в Ливане

В сентябре 2024 года на территории Сирии и Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены "Хезболлы". Сообщалось о гибели от 8 до 12 человек, еще более 2 тысяч получили ранения.

По сообщениям западных СМИ, эти устройства были оснащены взрывчаткой, которую, вероятно, заложили израильские спецслужбы.

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