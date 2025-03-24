На встречах будут обсуждаться детали приостановки атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Американская и российская делегации начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине.

При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что на отдельных встречах будут обсуждаться детали приостановки атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру, а также прекращения атак в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.

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Лидер России Владимир Путин на прошлой неделе согласился прекратить удары по энергетическим объектам Украины на 30 дней после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Однако все еще сохраняется путаница относительно того, что представляет собой энергетическая инфраструктура. Также Киев настаивает на расширении защиты на железные дороги и порты, пишшет издание.

Переговоры в Саудовской Аравии

23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины. После них министр обороны Рустем Умеров сказал, что "разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".

Перед переговорами с РФ стало известно, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков размыто говорил, что кроме восстановления зерновой сделки, будут обсуждаться другие "нюансы" и "аспекты" прекращения войны против Украины.

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