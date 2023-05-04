Оккупанты обстреливают область из всего имеющегося вооружения.

В Донецкой области обостряется ситуация в сфере безопасности. Начальница отдела коммуникации полиции Донетчины Александра Гаврилко заявила о необходимости ускорения эвакуации населения из прифронтовых городов, в частности – из Константиновки.

"За эти сутки 18 населенных пунктов Донетчины подверглись российским обстрелам. Есть погибшие и раненые люди. Нас обстреливают из всех имеющихся видов вооружения", – подчеркнула она в эфире телеканала "Эспрессо".

Представительница полиции отметила, что оккупанты используют авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию для атак по области. Критической гуманитарная ситуация является в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Марьинке и Красногоровке.

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"Россияне постоянно обстреливают Константиновку, там становится крайне опасно для гражданского населения. Необходимо ускорить эвакуацию оттуда", – добавила Гаврилко.

Эвакуация из Донецкой области: последние новости

19 апреля правоохранители эвакуировали многодетную семью из Нью-Йорка в Донецкой области. Из населенного пункта вывезли мать и шестерых детей: пятерых девушек и их трехлетнего брата.

Также детей эвакуируют из Авдеевки, которую в последнее время пытаются захватить оккупанты. Недавно оттуда вывезли семью с двумя детьми. Их почти полгода уговаривали выехать из зоны боевых действий.

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