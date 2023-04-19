Поселок беспощадно обстреливают оккупанты.

Из Нью-Йорка в Донецкой области из-под обстрелов эвакуировали многодетную семью, где воспитывается шестеро детей.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Донецкой области, эвакуировали пять сестер и их брата: 9-летнюю Валентину, 14-летнюю Викторию, близняшек Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького - трехлетнего Богданчика вместе с матерью.

"Каждый день дети вздрагивали от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию. Спасти ребят помог спецекипаж "Белый ангел", а власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области. Чтобы дети не скучали в дороге, полицейские привезли им подарки и воздушные шарики", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что поселок Нью-Йорк Торецкой общины беспощадно обстреливают оккупанты – ракетами, тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня. Во время одного из недавних ударов было повреждено более 20 жилых домов.

Мать детей отмечает, что были сильные прилеты неподалеку, и все они очень боялись. "У нас на улицу не выйдешь, опасно, садики все закрыты, развития нет – только дома сидим", - сказала она.

Также мать рассказала, что спрятаться от обстрелов семье негде, а когда становилось громко, старшая сестра заводила младших в дом.

В полиции отмечают, что в населенном пункте остается еще много детей, живущих под угрозой гибели. "Дети не должны быть на войне. Они должны находиться в безопасной среде. Поэтому делаем все, что от нас зависит, чтобы в горячих зонах не осталось ни одного ребенка", - отмечает участник эвакуационной группы "Белый Ангел" Павел Дьяченко.

Принудительная эвакуация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Она будет осуществляться в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя.

4 апреля в Министерстве реинтеграции сообщили, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

Отмечалось, что детей вывозят на бронированных автомобилях эвакуационные экипажи полиции "Белые ангелы".

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