Представитель ГУР подчеркнул, что одновременно, в разных местах, наблюдается много "бавовны".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя утреннюю атаку беспилотников по Москве, отмечает, что этот процесс будет продолжаться и набирать обороты, пока российские оккупанты не уберутся прочь из Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об утреннем попадании беспилотников по зданиям в Москве.

"Действительно хорошие новости, всех радуют. То, что" бавовна" происходит в Москве, непосредственно в том квадрате, где находятся ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, государства-агрессора, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина", - отметил Юсов.

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Представитель ГУР подчеркнул, что одновременно, в разных местах, наблюдается много "бавовны": на временно оккупированных украинских территориях, в частности в Крыму, и параллельно – в Москве.

"Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока рашисты не уберутся прочь с украинских территорий, и не восстановится справедливость в рамках международного права, международно признанных украинских границ", - подчеркнул Юсов.

Атака беспилотников на Москву - детали

24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщили о взрывах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, удар дронов якобы пришелся по двум нежилым зданиям.

Министерство обороны России обвинило Украину в попытке осуществить удар" по объектам на территории Москвы " с помощью двух беспилотников. Как утверждает Министерство, потерь в результате этого события нет.

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