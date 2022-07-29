Удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма.

В Брилевке и в районе Новокаховской ГЭС Херсонской области, которую оккупанты превратили в военную базу, сообщили о прилетах по складах РФ с боеприпасами.

Об этом говорится в местных пабликах

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram уточнил, что удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма.

В местных чатах коллаборанты напуганы. Сообщается, что снесен под чистую склад с БК и горючим. "Там вообще ничего не осталось", - пишут предатели.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал мирных жителей держаться подальше от складов с боеприпасами оккупантов и мест скопления российской техники.

"ВСУ очень круто насыпает россиянам, и это только начало. Если вы не смогли эвакуироваться (по любым причинам), держитесь как можно дальше от объектов их военной инфрастуктуры и мест дислокации. От ваших действий может зависеть жизнь и здоровье и ваше, и ваших близких. ЗСУ будет продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей и нашу область", - написал он.

Как писал УНИАН, за сутки ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов на юге.

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