Иногда люди обманывают и выражают желание отправиться только в Россию.

Несмотря на объявленную принудительную эвакуацию детей с фронтовых зон, вывозить их по-прежнему сложно. Это касается и взрослых гражданских, которые не хотят покидать свои дома по разными причинам. А бывает, что жители выражают желание отправиться только в Россию.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала волонтерка Ольга Зайцева. По ее словам, одна из сложностей эвакуации — это постоянные обстрелы со стороны оккупантов. К ним добавляются проблемы с заездом в определенный населенный пункт. Например, в Бахмут нереально добраться на обычном автомобиле. Однако трудности создают и сами жители.

"Они [гражданские] прячут своих детей, не показывают их. И сами могут никуда не выезжать, сидеть дальше в своих подвалах […] Это истерика... Они просто говорят: это мой дом, это мой дом, я здесь останусь и буду здесь. К сожалению. Если общаться спокойно и долго ездить... Ты ездишь один день, неделю, месяц... и вот когда-то там они начинают собирать вещи, начинают выезжать", — рассказала Зайцева.

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В интервью волонтерка упомянула две истории о том, как жители фронтовых районов сопротивлялись эвакуации. Одна из них произошла в Приволье Бахмутского района. Бабушка из Днепра сказала, что в деревне находится ее дочка с однолетним ребенком.

Волонтеров встретил дедушка и заявил, мол, знает о принудительной эвакуации и хотел собираться выезжать. Он пообещал завтра быть готовым вместе с родными. А на следующий день дед заявил, что дочка с внучкой уехали. Зайцева позвонила бабушке, и та сказала: "Оля, такого не может быть, там до сих пор сидит дочь с маленьким ребенком". Дед просто попытался обмануть волонтеров.

Вторая история разворачивалась в Соледаре: "Был артобстрел, люди бежали, чтобы спрятаться, я бежала им навстречу и говорила: "Кому нужна помощь, садитесь в машину". Одна женщина подбегает, она с ребенком, ребенок по колено ростом. Я говорю: "Садитесь, садитесь". Она слышит мой украинский язык и говорит: "Я не поеду никуда... Вы куда вывозите?" Я говорю: "Славянск, Краматорск". Она: "Так это же Россия". Я говорю: "Нет, Славянск, Краматорск — это Украина, вывозим туда". А она: "Нет, я поеду только в Россию".

Эвакуация с фронтовых районов: актуальная информация

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения 4 апреля поддержал решение Донецкой ОВА о принудительном вывозе детей с 21 населенного пункта в области.

Речь шла о транспортировке 126 детей из фронтовой зоны, где сложилась критическая ситуация. Эвакуацией займутся пять экипажей полиции "Белые ангелы", которые вывозят детей на бронированных автомобилях.

В тот же день глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш рассказал, что из города забрали 3 детей, но еще 5 остаются. Чиновник назвал родителей, отказывающихся от эвакуации, "убийцами".

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