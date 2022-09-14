У России проблемы с техникой и пополнением резервов.

На сегодняшний день у российских сил нет наступательного ресурса, чтобы вторгаться в освобожденные районы Харьковской области и двигаться в сторону Харькова.

Об этом в эфире российскому юристу Фейгину рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Обсуждая военную обстановку на фронте, Жданов задался двумя вопросами: чем и на чем оккупанты могли бы возобновить наступление на данном участке.

"Во-первых, нечем. Во-вторых, даже если они соберут те разбитые войска в кучу, они же побросали технику. Их же надо вооружить и посадить на какую-то технику. А с техникой у них проблемы. Они даже сегодня в Беларуси на учениях пытаются откатать снятую с хранения технику", - объяснил эксперт.

Жданов также отметил, что, по данным нашего Генштаба и ГУР, Россия приостановила переброску новых воинских подразделений из-за массовых отказов наемников идти на войну.

Ситуацию обострила и публикация в сети документа Минобороны РФ, в котором впервые были упомянуты близкие к действительности потери ВС РФ в войне против Украины.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Украине следует быть готовой к контрнаступлению врага на Харьковском направлении.

Всего за неделю активных наступательных операций под Харьковом украинские войска освободили более 300 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск, Волчанск и Изюм.

Американские и украинские официальные лица сходятся во мнении, что для России наступление ВСУ на данном участке фронта было неожиданностью - защитники заставили некоторые подразделения противника бежать в Россию, бросая оружие и технику.

В настоящее время линия фронта проходит по реке Оскол - у админграницы Луганской области. Силы врага там истощены, чем могут попытаться воспользоваться ВСУ.

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