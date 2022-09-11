Он подчеркнул, что после освобождения нужно быть готовыми контролировать и защищать территорию.

Российские оккупанты могут попытаться осуществить аналогичное контрнаступление после успехов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью для Financial Times.

По его словам, Киеву важно обеспечить безопасность освобожденных территорий. Министр добавил, что контрнаступление ВСУ прошло "лучше, чем ожидалось". Из-за этого Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

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"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

По словам главы Минобороны, "украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для РФ с начала полномасштабного вторжения.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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