Сейчас ни одна украинская или международная институция не может подтвердить или опровергнуть списки погибших и раненых, которые есть в российских СМИ.

Патронатная служба полка "Азов" проверяет обнародованную оккупантами информацию о погибших в Еленовке.

Об этом говорится в Telegram патронатной службы "Ангелы Азова".

"Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Информируем: мы - Патронатная служба "Азова" - не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на подлинность", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что имена раненых и погибших в Еленовке патронатная служба сообщает семьям в индивидуальном порядке.

"Ни одна украинская или международная институция не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - добавили в службе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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