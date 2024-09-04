При этом россиянам безразлично, какого качества эта баллистика будет, говорит военный эксперт.

Россия будет пытаться увеличивать количество ударов баллистическими ракетами, которые Украине сейчас труднее всего сбивать. Об этом сказал, военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

По его словам, враг уже сейчас пытается применять для поражения в основном баллистические или аэробаллистические сверхзвуковые ракеты как Ха-22. То есть Кинжал, Искандер-М.

"Поскольку их крылатые ракеты для нас, при условии наличия достаточного боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов, эффективного использования авиации, становятся менее эффективными. Что касается атак теми же БПЛА-камикадзе - "шахед", то мы активно сейчас применяем для противодействия армейскую авиацию - это наши украинские вертолеты. И соответственно, эти цели ожидаемого россиянами эффекта не наносят", - пояснил эксперт.

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Он отметил, что Украина сейчас имеет проблему с недостаточным количеством систем Patriot и SAMP/T, не все регионы и не все траектории, которые враг использует, может перекрыть.

"Это прежде всего по применению Кинжалов и ракет Искандер-М баллистических. Они, к сожалению, приносят нам наибольший вред... Потенциал врага еще сохраняется. А у нас с дополнительными системами Patriot, которые нам пообещали наши партнеры еще в конце мая, начале лета - их там от 5 до 7 - есть определенные задержки с их передачей. Хотя сейчас они нам очень и очень нужны", - подчеркнул Крамаров.

По его словам, россиянам проще и дешевле сейчас покупать ракеты у Северной Кореи, Ирана, чем производить собственные Искандер-М. Крамаров отметил, что россиянам безразлично, что у северокорейских или иранских ракет значительно ниже эффективность, потому что они их хотят использовать параллельно с Искандер-М.

"Северокорейские КN-23 - не долетают. У иранских ракет эффективность еще ниже. Но тем не менее, с учетом тактико-технических характеристик ЗРК NASAMS и IRIS-T могут не успевать их сбивать. Соответственно, да, ракета дешевая, малоэффективная, тем не менее, Иран может их клепать в большом количестве. И в случае если они начнут поставки России, то для россиян нормальная логика увеличить количество ударов баллистическими ракетами, которые нам сейчас труднее всего сбивать", - сказал Крамаров.

Ракетный террор Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях издание Bloomberg информировало, что европейские чиновники ожидают, что Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Отмечалось, что Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

В Bloomberg напомнили, что США и другие союзники по Организации Североатлантического договора не раз предостерегали Иран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить передачу ракет.

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