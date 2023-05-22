Александр Коваленко считает, что из этого ракетного удара можно сделать несколько предварительных выводов.

Для ночного ракетного удара россияне задействовали непропорционально большое количество Ту-95МС и пуск всего 4-х ракет Х-101.

Военный аналитик Александр Коваленко предположил, что возможно какие-то из ракет просто не долетели до Украины и рухнули где-то в районе Воронежа.

"В ходе удара 18 мая по Украине было задействовано 22 ракеты Х-101. Обусловлено ли было применение в этот раз всего 4-х с исчерпанием БК или иными причинами, сложно сказать, но с 18 мая по 22 мая российский ВПК как-раз мог выпустить от 4 до 6 ракет Х-101. Есть над чем подумать. Не исключено, что понимая нехватку боекомплекта по Х-101, оккупантами была применена и другая номенклатура, в частности - Х-22, которые давно не применялись. При этом, было использовано 5 носителей Х-22 - самолёты Ту-22М3, хотя один такой самолёт, по идее, может нести 3 ракеты Х-22", - написал он.

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Коваленко считает, что из этого ракетного удара можно сделать несколько предварительных выводов.

"Первый - у россиян сохраняются ограничения по применению носителей ракет, которые имеют существенный износ ресурса и их стараются не перегружать, в особенность планер. Второй - у России сохраняется дефицит производства ракет, но, чтобы скрывать это и создавать видимость безграничности потенциала, она будет продолжать наносить удары ограниченным боекомплектом разной номенклатуры с периодичностью 2-3 дня. Третий - с учётом частоты применения дронов-камикадзе, а так же регулярности полётов военно-транспортных Ил-76ТД ВВС Ирана в Москву, есть основания полагать, что Иран смог нарастить производство Shahed-136", - добавил он.

Ракетная атака РФ 22 мая - детали

Ночью российские окупанты нанесли массированый ракетный удар по Украине, а также применили дроны-камикадзе. Позднее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинские военные уничтожили 20 из 20 ударных беспилотников и четыре из 16 вражеских ракет, которыми россияне атаковали Украину.