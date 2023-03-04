Александр Коваленко уверен, что уничтожение вражеского самолёта осуществлено посредством ПВО.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал уничтожение 3 марта в районе Енакиево российского фронтового бомбардировщика Су-34.

"Хочу напомнить, что временно оккупированное Енакиево находится более чем в 25 км от линии фронта. То есть, уничтожение данного самолёта осуществлено было посредством ПВО. Никакая мобильная ДРГ, вооружённая ПЗРК, не смогла бы зайти так глубоко в тыл врага. В свою очередь, российская авиация всё это время пользовалась безопасным тылом для нанесения ударов по позициям ВСУ ракетами воздух-поверхность с дальностью поражения до 30 км. Но, судя по всему, теперь для российской авиации тыл до 30 км уже не безопасный и это мне сильно напоминает появление у ВСУ М142 HIMARS. Ведь данные РСЗО вынудили оккупантов адаптироваться к радиусу поражения до 80 км, что имело негативное влияние на их систему управления и обеспечения", - написал он.

Эксперт отметил, что сейчас за счёт авиации россияне стараются компенсировать нехватку сухопутных средств поражения, в частности - артиллерии.

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"Если же уничтожение Су-34 в районе Енакиево это не единичный случай, а предвестник системных возможностей ВСУ, то можно говорить об очередном негативе для РОВ. Это в свою очередь потянет за собой очередную цепочку ограничений по возможностям, в наступлении и обороне, поскольку применение авиации за пределами 30 километровой зоны будет иметь значительно меньший эффект, из-за небольшой номенклатуры средств поражения и их дефицитности", - добавил Коваленко.

Сбитие российского Су-34 в Енакиево 3 марта

В пятницу, 3 марта 2023 года, в районе Енакиево Донецкой области около 13:30 зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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