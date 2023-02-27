Александр Коваленко отметил, что иранские дроны используются не в первый раз как элемент вскрытия ПВО.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ночной налёт дронами-камикадзе.

"Первая мысль, которая посещает, - Россия стала получать или уже полностью получила 3-ю партию иранских дронов. Но смутил один момент. Ударная группа Shahed-131/136 это 5 дронов, а применено было сегодня ночью 14 из которых сбили 11. То есть... куда подевался 1 Shahed? Остался в блоке незапущенным? Потерялся в Полесье? Или его вовсе не было, поскольку это остатки 2-й партии? Но если это остатки 2-й то они, до получения первых дронов 3-й партии на вес золота, зачем их использовать для обычного террористического налёта?" - написал эксперт.

Коваленко отметил, что иранские дроны используются не в первый раз как элемент вскрытия ПВО.

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"У россиян по состоянию на 24 февраля был БК для нанесения ракетного удара по Украине, но они им не воспользовались. Я пришёл к выводу, что если в ближайшие дни не будет удара, то это накопление. Командование РОВ накапливает максимально возможный БК либо для нанесения максимально сильного удара по Украине, либо для оказания максимальной поддержки некой операции российских гибридов на новом участке БД, в частности - Молдове. Других причин быть не может", - считает он.

Коваленко напомнил, что сегодня по Украине осуществили налёт дронами-камикадзе, а затем пошла тревога из-за взлёта МиГ-31.

"Но при этом, чрезмерной активности стратегической авиации не замечено. Или они ещё спят, или это применение дронов было вызвано совершенной иной причиной. Например, реакцией оккупантов на то, что они в результате некоего инцидента остались без самолёта ДРЛО А-50У. Собственно, если в ближайшие 24 часа этот налёт дронами не выльется во что-то большее, в частности, ракетный удар... Немощный ответ на очень болезненную потерю уникального для российской разведывательной авиации самолёта - засчитан. Крысу передёрнуло и не зря, ведь стоимость А-50У более $300 млн", - добавил эксперт.

Ночная атака дронами-камикадзе и уничтожение ДРЛО А-50У

С ночи до утра 27 февраля российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

26 февраля на аэродроме "Мачулищи" прозвучали взрывы. Вскоре стало известно, что был атакован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Инициатива BYPOL сообщила, что самолет получил серьезные повреждения и "точно уже никуда не полетит". Сообщалось, что повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

По информации "БГ", пострадал самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608 (бортовой номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05), который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Последний его прилет на беларускую территорию был 24 февраля.