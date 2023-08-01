В сети опубликовали новые спутниковые снимки Крымского моста, поврежденного в результате атаки морскими дронами.
Фото опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.
"Текущий ремонт Крымского моста виден на новых спутниковых фотографиях Керченского пролива", - отметил Африк.
На кадрах видно, что Крымский мост ремонтируют с привлечением двух кранов по обе стороны разрушенных конструкций. Кроме того, вокруг участка сосредоточена спецтехника.
Атака на Крымский мост 17 июля
Напомним, что 17 июля Крымский мост уже второй раз с начала полномасштабной фазы войны подвергся частичным разрушениям из-за мощного взрыва.
В частности один из пролетов автомобильной части моста подвинулся и свесился над водой, став совсем непроездным. Еще один пролет подвинулся несколько меньше, и по нему еще можно ездить, но только легковыми авто. Оккупанты будут ремонтировать мост до ноября.