Россияне пытаются устранить повреждения, нанесенные в результате атаки морских дронов.

В сети опубликовали новые спутниковые снимки Крымского моста, поврежденного в результате атаки морскими дронами.

Фото опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

"Текущий ремонт Крымского моста виден на новых спутниковых фотографиях Керченского пролива", - отметил Африк.

Видео дня

На кадрах видно, что Крымский мост ремонтируют с привлечением двух кранов по обе стороны разрушенных конструкций. Кроме того, вокруг участка сосредоточена спецтехника.

Атака на Крымский мост 17 июля

Напомним, что 17 июля Крымский мост уже второй раз с начала полномасштабной фазы войны подвергся частичным разрушениям из-за мощного взрыва.

В частности один из пролетов автомобильной части моста подвинулся и свесился над водой, став совсем непроездным. Еще один пролет подвинулся несколько меньше, и по нему еще можно ездить, но только легковыми авто. Оккупанты будут ремонтировать мост до ноября.

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