На объект якобы упали обломки сбитых беспилотников.

В ночь на вторник, 10 сентября, беспилотники атаковали один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тульской области России.

Как сообщает прокремлевский Telegram-канал Shot, ночью российская ПВО якобы уничтожила в Тульской области два дрона. Обломки "птичек" упали на территорию объекта топливно-энергетического комплекса.

Власти Тульской области уверяют, что технологический процесс на объекте не был нарушен. Тем временем росСМИ публикуют кадры, на которых слышно работу ПВО вблизи атакованного объекта.

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Новое оружие ВСУ

Как писал УНИАН, с недавних пор ВСУ начали активно применять на фронте огнеметные дроны, которые в Сети уже прозвали "драконами". Серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Также мы рассказывали, что Воздушные силы начали тестировать украинские аналоги российских КАБов - управляемых авиабомб, которые могут лететь на дальнее расстояние, снимая необходимость для пилотов близко подлетать к вражеским позициям.

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