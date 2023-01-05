Российские оккупанты безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области в пределах ее административной границы.

В частности, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом, враг безуспешно пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем захватчики обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении огневого поражения подверглись районы пяти населенных пунктов Харьковской области; на Купянском направлении под огневой влияние попали семь населенных пунктов Харьковской области и два - в Луганской.

На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площанке, Кузьмино и Дубраве Луганской области; на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись четыре населенных пункта Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли три населенных пункта в Донецкой области; на Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы двух населенных пунктов Донецкой области, пять населенных пунктов на Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

"На Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток противник нанес восемь авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов на Донбассе. Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

Также в утренней сводке Генштаба отмечалось, что за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. Среди мирного населения есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие.

Отдельно сообщалось, что за минувшие сутки, 4 января, на украинской земле было уничтожено еще примерно 810 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 109 тысяч 720 захватчиков.

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