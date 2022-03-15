Также члены семей погибших (умерших) добровольцев Сил ТрО ВСУ относятся к категории семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Верховная Рада Украина признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, которые признаются ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины") (регистрационный номер 7151)" проголосовали 344 народных депутатов Украины.

Данным законом добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины признаются ветеранами войны. Кроме того, в нем уточняются нормы, регулирующие вопросы определения категории лиц, относящихся к семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Законом к этой категории отнесены и члены семей погибших (умерших) добровольцев Сил ТрО ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бойцы теробороны захватили новый русский"Панцирь С1" стоимостью до 20 млн долларов. Зенитный ракетно-пушечный комплекс полностью исправен.

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