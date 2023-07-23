По словам Питера Гринбурга, обучение пилотов стоит миллионы долларов.

В условиях украинско-российской войны даже опытным пилотам F-16 придется пройти предварительную переподготовку.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург. По его словам, противозаконно отправлять в Украину натовских пилотов.

"Есть уйма F-16 в мире, возможно 4 тысячи бортов было произведено за эти годы. Поэтому конечно, что есть и много пилотов F-16. Надо не забывать, что F-16 - это система, функционирующая в пределах большей системы. Это коммуникация в разрезе реального времени, принятие решений вместе с командирами, аналитиками, разведкой", - сказал он.

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Гринбург добавил, что все эти вещи должны работать вместе, и простое присутствие иностранных пилотов не решит проблему.

"Теоретически они могут быть из разных стран и летать на разных версиях F-16, потому что их много. Они могут знать и пользоваться разной тактикой. Но даже группа экс-пилотов F-16 все равно нуждается в обучении и подготовке, чтобы соответственно использовать самолет в этих условиях. Еще одна проблема в том, что обучение пилотов стоит миллионы долларов, а также доступ к информации. Поэтому если представить, что натовский пилот, который только что слез с самолета и хотел бы приехать - просто не имеет права этого сделать", - подчеркнул пилот.

Обучение украинских пилотов на F-16-последние новости

США 16 июля наконец дали формальное согласие на обучение украинских пилотов на F-16 в ряде европейских стран. Такое согласие понадобилось, поскольку пилотов будут знакомить с техническими характеристиками самолетов, что является секретной информацией.

Перед этим Юрий Игнат отмечал, что пока украинские пилоты еще не выезжали на учения в европейские страны, хотя некоторые политики успели сделать соответствующие заявления. Пока ВСУ только готовятся к отправке пилотов на обучение.

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