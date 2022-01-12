Данные обещают обновлять.

За дислокацией российских войск вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Донбасса можно следить на интерактивной карте.

Ее создало "Радио Донбасс.Реалии". Также журналисты обозначили места тренировок и хранения оружия, найденные на оккупированном Донбассе на протяжении последних лет.

Кроме того, с карты можно перейти на:

публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о видах техники и вооружения, которые там хранятся;

на спутниковые снимки, полученные западными медиа от компании Maxar Technologies;

видео переброски техники, которое люди публиковали в сети.

Карту намерены обновлять с появлением свежих данных.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.