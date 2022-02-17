На Донбассе в четверг противник использовал вооружение, запрещенное "Минском".

С начала суток на Донбассе зафиксировано 39 нарушений режима "тишины".

Об этом сообщается в оперативной сводке в Facebook о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 16:00 17 февраля.

"По состоянию на 16 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – указано в сообщении.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Напомним, 17 февраля в результате вражеских обстрелов повреждено здание детсада и линии электропередач в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли с артсистем село Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

Украинские защитники открывали огонь в ответ для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

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