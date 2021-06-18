Алексей Данилов убежден, что выполнить их в том виде, как они есть, невозможно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не стремится денонсировать Минские соглашения, а предлагает доработать их.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Право на владу".

Алексей Данилов убежден, что выполнить их в том виде, как они есть, невозможно.

"Мы их не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть невозможно. С наличием российских танков, БТР, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс. Это невозможно", - сказал Данилов.

Также Алексей Данилов подверг критике тех украинских политиков, которые требуют от власти в одностороннем порядке выполнить Минские соглашения.

"Они в свое время подписывали эти соглашения, это же не значит, что мы должны, как написано, так и отрабатывать. Скажите, пожалуйста, что делать? В Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тысяч паспортов? Так кто там сейчас выборы проводить? Граждане, имеющие российский паспорт сейчас будут по украинскому закону голосовать? Ну, чушь же!" - заявил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Украина выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе.

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Что этому предшествовало

16 июня после переговоров с Байденом Путин заявил, что президент США согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

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Автор: Олег Давыгора