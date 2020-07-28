Данилов о перемирии на Донбассе: это уже 29-я попытка

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже через 20 минут. С начала суток произошло уже три провокации.

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

«Это 29-я попытка перемирия, я подчеркну. Мы в СНБО очень внимательно считаем все эти вещи. Действительно, через 20 минут после 12-ти часов произошли определенные действия со стороны России, когда были выстрелы. Вы слышали, что ни один наш военный не пострадал и, дай Бог, не пострадает», – подчеркнул Данилов.

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Он подчеркнул, что в случае перехода врагом «определенных пределов» и потерь со стороны Украины «ответ будет очень быстрым, и поверьте, он будет соответствовать нашему законодательству и Конституции». При этом Данилов добавил, что «никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать».

«Сейчас сильно раздули ситуацию, что отняли оружие, не дают защищать страну и так далее. Это не соответствует действительности. У нас есть законодательство, Конституция и Военный устав. Они все работают по этим документам. Я не представляю, как это, если будет на нас наступление, а мы не будем на него отвечать. Речь идет о том, что с другой стороны должна быть такая же ситуация, они не имеют права это начинать. Но это уже ответственность Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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