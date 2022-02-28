Данилко резко раскритиковал действия российского президента, который вторгся в Украину со своими войсками.

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, считает, что Владимиру Путину осталось застрелиться в бункере, чтобы точно быть похожим на Гитлера.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Путин – посмотрите, это все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – и ты, конечно, уже в учебниках, Путин!