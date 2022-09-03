Игорь Романенко прокомментировал последний пакет военной помощи от США.

Вряд ли стоит ожидать, что европейские страны и США помогут Украине освободить временно оккупированный Россией Крым в ближайшее время.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"Эти заявления (партнеров о Крыме) сводятся к тому, что они признают, что Крым – это Украина, а раз так, можете воевать за него, насколько вам позволят возможности. Это поддерживают и США. Но если посмотреть, можно ли предоставляемым ими вооружением осуществлять соответствующие действия – нет. Их позиция такова: у вас есть свое вооружение? Воюйте, мы не возражаем, Крым ваш. Но что касается вооружений от нас, ждите до весны следующего года", – отметил он. Видео дня

При этом генерал также прокомментировал последний пакет военной помощи от США, намекнув о наличии в нем дальнобоных ракет ATACMS:

"Американцы декларировали транш на 3 миллиарда, в частности на ПВО, артиллерию, боеприпасы, большое им спасибо. Но в пояснении было сказано, что для определенных образцов техники эта проплата предусмотрена на годы вперед. То есть это не концентрированная, не быстрая помощь. Что касается таких вооружений, как Switchblade, то их дают всего десять. Это один день ведения боевых действий. В перечне нет HIMARS, нет MLRS. Ракет для HIMARS дальностью до 300 километров, ATACMS, до 20 единиц. Однако говорится о том, что мы эффективно воюем и на тех снарядах, которые имеют дальность до 80 километров".

Ранее сообщалось, что 8 сентября, станет известно, предоставит ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

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