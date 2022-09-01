Передача ВСУ ракет такого типа повлияет на ход войны в Украине, уверен публицист.

Через неделю, 8 сентября, станет известно, предоставит ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Об этом рассказал НВ российский публицист Андрей Пионтковский.

"Мы узнаем ключевую вещь, которая повлияет на ход войны в Украине", – заявил он. Видео дня

"8 сентября состоится новый Рамштайн, который будет вести Остин, и там мы узнаем ключевую вещь для хода военных действий: будут предоставлены Украине дальнобойные ракеты ATACMS или нет. Это очень важный вопрос. Потому, что без этих ракет вряд ли в ближайшие месяцы – сентябрь, октябрь, – Украине удастся решить важнейшие задачи. И потом наступит естественное замораживание конфликта", – добавил Пионтковский.

По его словам, одной из таких задач является уничтожение Крымского моста. Без дальнобойных ракет ее не решить, отметил публицист.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен или выведен из строя, как только Украина получит необходимое для этого оружие – дальнобойные ракеты ATACMS.

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