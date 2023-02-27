Ракеты такого типа Украине в первую очередь нужны не для ударов по России, заявил доброволец.

Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные ракеты ATACMS не для того, чтобы атаковать Россию, а чтобы защищать украинские города от ее ударов.

Такое заявление сделал экс-командир спецназа Израиля, доброволец украинской армии Денис Десятник, отметив, что Россия должна знать, что ВСУ могут ударить по Москве, передает 24 канал.

"Более дальнобойные ракеты сейчас нужны нам для защиты. Чтобы враг знал, что если они будут продолжать какие-либо действия, то мы можем ударить и по Москве, и по любой точке России", - считает он

Десятник уверен, что если Украине передадут дальнобойные ракеты, то россияне будут бояться ВСУ.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты ATACMS - последние новости

Как писал УНИАН, США до сих пор не начали поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину из-за того, что американской армии самой их не хватает.

По данным Politico, в Пентагоне рассказали, что американцы прямо заявляли украинским партнерам на закрытых встречах об изначально малых запасах ракет: "Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и повредит готовности вооруженных сил США к будущей битве".

По мнению военного эксперта Олега Жданова, дальнобойные ракеты ATACMS могут кардинально изменить ход боевых действий в Украине. Ракеты такого типа помогут ВСУ уничтожить все железнодорожные и автомобильные переходы вдоль границы, считает он.