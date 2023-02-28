Россия очень боится этих ракет, заявил эксперт.

У России на сегодняшний день нет средств, которые были бы способны сбивать тактические баллистические ракеты ATACMS.

Уверенность в этом выразил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что именно поэтому Россия очень боится этих ракет: "Того, что они будут гарантированно попадать в цель".

"Скорость полета ракеты - больше 1 тысячи метров в секунду. 300 километров она летит порядка 6 минут. Все успевают ее увидеть, но догнать и сбить - не успевает никто", - заявил Жданов.

Он добавил, что из-за высокой скорости полета россияне не способны сбивать и снаряды к РСЗО HIMARS, а ATACMS - тем более:

"Ракету ATACMS они сбить не смогут. Несмотря на то, что у нее довольно внушительные размеры. Нет у них таких систем".

Дальнобойные ракеты ATACMS - общая информация

ATACMS (англ. Army TACtical Missile System - армейский тактический ракетный комплекс) - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля - земля".

Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырех типов, одна из них - несет осколочно-фугасную боевую часть, три других - комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами.

Как отметил экс-командир спецназа Израиля, доброволец украинской армии Денис Десятник, ВСУ нужны дальнобойные ракеты ATACMS не для того, чтобы атаковать Россию, а чтобы защищать украинские города от ее ударов.