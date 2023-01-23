Американский чиновник отметил, что украинцы побеждают, когда получают нужное оружие.

Соединенным Штатам необходимо предоставить Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Их можно будет использовать для нанесения ударов, в частности по оккупированному Крыму.

Об этом говорится в интервью председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола канала ABC News. Республиканец напомнил, что украинцы ранее успешно осваивали все виды вооружений, которые были предоставлены США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - подчеркнул Маккол.

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Ракеты ATACMS для Украины - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ в течение многих месяцев запрашивали дальнобойные ракеты ATACMS, предназначены для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров.

Пока США отказываются передать эти ракеты. Отказ объясняют разногласиями по ударам по целям во временно оккупированном Крыму.

Politico сообщало, что во время визита в Белый дом президент Владимир Зеленский повторно должен был попросить предоставить Украине ракеты ATACMS. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец пояснил, что Украина снова будет просить об ATACMS если Россия получит иранские ракеты.

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